"Надра" реструктуризував єврооблігацій на 175 млн.дол.

Банк "Надра" завершив процес реструктуризації єврооблігацій на суму 175 млн. дол. з погашенням у 2010 р. і процентною ставкою 9,25% річних.

Про це сказано у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

Умови реструктуризації єврооблігацій, разом з іншими змінами, внесеними позачерговою резолюцією, прийнятою утримувачами єврооблігацій, передбачають: списання близько 57% боргу; погашення іншої суми боргу протягом семи років з амортизацією з кінця третього року; зниження процентної ставки з 9,25% річних до 8% річних.

Позачергову резолюцію щодо реструктуризації єврооблігацій ухвалили на зустрічі утримувачів єврооблігацій, яка відбулося 16 червня 2010 р. Національний банк України 18 червня 2010 р. схвалив і зареєстрував зміни до відповідної кредитної документації.

Крім того, банк "Надра" виплатив 10,286% у якості премії утримувачам єврооблігацій, які погодилися на запропоновані умови реструктуризації.

Як повідомляв УНІАН, сума зовнішньої заборгованості банку "Надра" складає близько 900 млн. дол.

За оцінками Нацбанку, для стабілізації роботи банку "Надра" потрібно 10 млрд. грн. Ці кошти у капітал банку готові надати на паритетних умовах приватний інвестор, що ним виступає власник Group DF Дмитро ФІРТАШ, та уряд України. При цьому передбачають, що державі належатиме контрольний пакет (50% + 1 акція) у цій кредитно-фінансовій установі.

За інформацією банку "Надра", процес його рекапіталізації за участю держави і приватного інвестора планують завершити до кінця червня поточного року.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку складали 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 24,184 млрд. грн., зобов`язання - 24,601 млрд. грн., власний капітал - 479,059 млн. грн., статутний капітал - 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк "Надра" отримав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року у банку "Надра" введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.