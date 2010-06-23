Норму закону про податок з депозиту доопрацюють?

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає необхідним доопрацювати норму Податкового кодексу щодо відсотків з прибутків від депозитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні після розширеного засідання Кабінету міністрів за участю Президента України.

"Доопрацювати, а, по суті, - правильно", - сказав він.

За словами С. ТІГІПКА, у світі, Європі ці прибутки оподатковуються. "Те, що тут пробує зробити Податковий кодекс перший крок - напрям правильний, але відразу можу сказати, що ми матимемо подвійну ситуацію: з одного боку, необхідно залучати депозити, які сьогодні забрані з банківської системи, а з іншого боку - нам необхідно і до бюджету додавати. Не знаю, подивимося, поспілкуємося з громадськістю", - сказав С. ТІГІПКО.

За його словами, можна дещо видозмінити цю норму, зокрема, брати відсоток не з усіх вкладів. "Невеликі відсотки, я б усе-таки наполягав, щоб там були. Це якраз про те, що сказав Президент - поліпшити бюджет за рахунок багатих. Ми можемо подивитися і сказати: такого рівня депозитів (брати відсоток - УНІАН), щоб туди не потрапив пенсіонер, який від дітей отримує якісь невеликі кошти", - сказав С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів. Документ, зокрема, передбачає стягнення 5% податку на прибутки громадян, отримані від депозитів.