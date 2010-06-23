Янукович доручив здешевити кредити для бізнесу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Національному банку і уряду вирішити питання про здешевлення кредитів, що надаються для розвитку економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення В. ЯНУКОВИЧ дав сьогодні під час розширеного засідання Кабінету міністрів України.

Він зазначив, що уряд повинен визначити галузі економіки, які потребують здешевлення кредитів, і до їх переліку повинно обов`язково увійти сільське господарство.

"Разом з урядом Микола Янович (АЗАРОВ - УНІАН), із залученням голів обладміністрацій визначити пріоритетні напрями і домовитися, залежно від можливості Нацбанку, про істотне зниження кредитної ставки для кредитування окремих проектів", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що забезпечити можливість надання пільгових кредитів аграріям необхідно на період збиральної кампанії.

У свою чергу глава Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ сказав, що така можливість є. "Зараз є 5 державних банків, на яких можна сконцентрувати ті проекти, які важливі для економічного розвитку держави. Є можливість розв`язати цю проблему", - сказав В. СТЕЛЬМАХ.