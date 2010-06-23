МВФ розповів, скільки і коли має повернути Україна

Цього року Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 74,87 млн. SDR або близько 110 млн. дол. (курс SDR – 1,5 дол.) як відсотки по кредиту стенд-бай від 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в МВФ.

За наданою інформацією, в 2011 році Україна також повинна виплатити МВФ лише відсотки в розмірі 148,45 млн. SDR (приблизно 220 млн. дол.)

У 2012 році розмір платежу з урахуванням виплати тіла кредиту становитиме 2 млрд. 367 млн. 340 тис. SDR (приблизно 3,550 млрд. дол.), із яких 2 млрд. 234 млн. 380 тис. SDR, – тіло, 132 млн. 960 тис. SDR – відсотки.

У 2013 році виплати становитимуть, відповідно, 3 млрд. 552 млн. 390 тис. SDR (приблизно 5,33 млрд. дол.), 52 млн. 390 тис. SDR і 3 млрд. 500 тис. SDR.