МВФ розповів, скільки і коли має повернути Україна
Тільки цього року близько 110 млн. дол. відсотків по кредиту 2008 р.
Цього року Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 74,87 млн. SDR або близько 110 млн. дол. (курс SDR – 1,5 дол.) як відсотки по кредиту стенд-бай від 2008 року.
Про це УНІАН повідомили в МВФ.
За наданою інформацією, в 2011 році Україна також повинна виплатити МВФ лише відсотки в розмірі 148,45 млн. SDR (приблизно 220 млн. дол.)
У 2012 році розмір платежу з урахуванням виплати тіла кредиту становитиме 2 млрд. 367 млн. 340 тис. SDR (приблизно 3,550 млрд. дол.), із яких 2 млрд. 234 млн. 380 тис. SDR, – тіло, 132 млн. 960 тис. SDR – відсотки.
У 2013 році виплати становитимуть, відповідно, 3 млрд. 552 млн. 390 тис. SDR (приблизно 5,33 млрд. дол.), 52 млн. 390 тис. SDR і 3 млрд. 500 тис. SDR.