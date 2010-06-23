Кредит МВФ буде не менше 12 млрд. дол.

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО розраховує, що кредит Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою співпраці буде не менше 12 млрд. дол.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Мінімальний необхідний розмір для нас - це 12 млрд., і я думаю, що менше не буде», - сказав С.ТІГІПКО.

Разом із цим у коментарі журналістам він висловив упевненість, що нова програма співпраці України і МВФ буде узгоджена в найближчі 10 днів після закінчення роботи місії МВФ в Україні.

«Ми очікуємо тиждень або днів 10 працювати. І я впевнений, що у нас буде програма», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що Україні програма співпраці з МВФ надзвичайно необхідна, враховуючи, що світова криза ще не закінчилася.

«Нам програма надзвичайно потрібна. В світі триває криза, ми бачимо, що робиться на півдні Європи. Залишатися без програми в такій ситуації - це дуже великий ризик для України».

Як повідомляв УНІАН, уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки. Проте процес переговорів затягується.

2 червня віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ уже практично узгоджено. При цьому він зазначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Але остаточне рішення може прийняти лише рада директорів МВФ», – додав він.

21 червня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду.