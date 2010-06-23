Профіцит платіжного балансу становив 1,611 млрд. дол.

Профіцит платіжного балансу в січні-травні 2010 р., за попередніми даними, становив 1,611 млрд. дол. США порівняно з дефіцитом 6,539 млрд. дол. за відповідний період 2009 р.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

При цьому профіцит платіжного балансу в травні ц.р. був на рівні 0,997 млрд. дол. Порівняно з дефіцитом у 0,258 млрд. дол. за травень 2009 року.

За даними Нацбанку, за січень-травень 2010 р. профіцит поточного рахунку становив 318 млн. дол. (порівняно з дефіцитом у 765 млн. дол. за відповідний період 2009 року). При цьому в травні 2010 року поточний рахунок платіжного балансу формувався з профіцитом 263 млн. дол.

За перші п`ять місяців 2010 р. профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій становив 1,3 млрд. дол. США порівняно з дефіцитом 5,8 млрд. дол. за січень-травень минулого року. При цьому в травні 2010 року позитивне сальдо за фінансовим рахунком становило 734 млн. дол.

«Формування досить значного профіциту за фінансовим рахунком у травні відбулося, за нашими припущеннями, унаслідок істотного зростання заборгованості за торговими кредитами (статистичні дані по яких приходять із значною затримкою у часі, проте, непрямим підтвердженням такої оцінки є перевищення обсягів фактичного імпорту над платежами по ньому)», - вважають в Нацбанку.

Водночас в НБУ зазначають, що обсяги припливу інвестиційного капіталу залишаються низькими: 382 млн. дол. у травні на фоні майже повної відсутності прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у банківський сектор (лише 12 млн. дол.). З початку року чистий приплив ПІІ становив лише 1,5 млрд. дол. (порівняно з 1,9 млрд. дол. у січні-травні 2009 року).

Негативне сальдо по операціях з кредитами і облігаціями в січні-травні 2010 р. становило 460 млн. дол. порівняно з дефіцитом 3,7 млрд. дол. за відповідний період минулого року.

Rollover за 5 місяців 2010 р. оцінений у 93%, для банківського сектора цей показник становив 87%, для реального - 105%.

Довідка УНІАН. Загальний дефіцит платіжного балансу України за 2009 рік становив 13,726 млрд. дол.