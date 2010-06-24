Євро обійдеться Львову удвічі дорожче

Вартість програми підготовки Львівської області до Євро-2012 збільшена до 10,3 мільярда гривень, повідомляє Українська правда.

Про це заявив заступник глави Львівської облдержадміністрації Володимир Губицький, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

"Вартість фінансування об`єктів з держбюджету по області збільшена на 5 мільярдів гривень. За кошти з держбюджету повністю фінансується спорудження стадіону та аеропорту", - сказав він.

За словами Губицького, загальна вартість програми підготовки складе 16,4 мільярда гривень.

Заступник глави облдержадміністрації також повідомив, що на головних об`єктах істотно збільшені темпи виконання робіт та забезпечено їх безперервне фінансування.

Чиновник зазначив, що в 2010 році на роботи по стадіону та аеропорту було виділено 345 мільйона гривень, що в півтора рази більше, ніж за два попередні роки.

Губицький нагадав, що в держпрограмі вартість стадіону складає 1,649 мільярда гривень. З початку будівництва профінансовано 309,8 мільйона гривень, з них у поточному році - 180 мільйонів гривень.