Долар пішов на зниження

Курс долара відносно євро падає в четвер другий день поспіль, повідомляє Українська правда.

Негативна динаміка американської валюти пов`язана з очікуваннями, що Федеральна резервна система (ФРС) буде утримувати базову процентну ставку на близькому до нуля рівні протягом тривалого часу, повідомляє агентство Bloomberg.

Вартість американської валюти щодо євро опустилася до 1,2342 дол. у порівнянні з 1,2311 дол. на закритті ринку в середу.

Комітет з відкритих ринків (FOMC) ФРС за підсумками засідання в середе зберіг ставку в цільовому діапазоні 0-0,25% річних і підтвердив намір утримувати ставки на "виключно низькому" рівні протягом "тривалого періоду".

Коментарі ФРС підтвердили прогнози експертів, які припускали, що термін підвищення процентних ставок американського ЦБ може віддалитися.

Такий висновок було зроблено із заяви про те, що економіка США все ще не стала на ноги, а події в Європі ще більше посилюють невизначеність. Згідно із заявою ЦБ, пожвавлення економіки триває.