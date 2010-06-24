Експорт Японії у травні зріс на 32,1%

Обсяг японського експорту утравні 2010 року виріс на 32,1 % порівняно з цим же періодом минулого року. Про це повідомили сьогодні ПРАЙМ-ТАСС в міністерстві фінансів Японії.

Збільшення цього показника, як зазначають у цьому відомстві, "стало можливим в основному завдяки стійкому попиту на зовнішніх ринках попиту на напівпровідники, що випускалися в Японії, автомобілі і сталь".

Проте, темпи зростання японського експорту в травні стали найнижчими за останні п'ять місяців і впали порівняно з рівнем квітня майже на 8%. Ця тенденція, на думку експертів, пов'язана, зокрема, з посиленням інвестиційної політики в Китаї. Негативний вплив на масштаби експортних постачань продукції з Японії також зробили заходи, що їх вживали ряд країн, зі згортання програм стимулювання економіки, що їх ввели в умовах глобальної кризи.