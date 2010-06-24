Більшість позовів проти України 2005-2009 "років народження"

Більшість позовів до Держави Україна були подані до міжнародних судів у 2005-2009 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив сьогодні журналістам.

Відповідаючи на питання щодо кількості справ у міжнародних судах, що стосуються діяльності попереднього уряду, О. ЛАВРИНОВИЧ сказав: "Найбільше. Є такі, які ще мають дату 2003-2004 рр., але найбільше - це період 2005-2009 рр".

За словами О. ЛАВРИНОВИЧА інформація про те, які саме справи проти України розглядаються в міжнародних судах, є відкритою.

"Вони у нас ніколи не були закритими. Є конфіденційність судового процесу, але які є претензії до держави, - це завжди відкрита інформація", - сказав О. ЛАВРИНОВИЧ.

Крім того, він пообіцяв журналістам, що за необхідності увесь перелік справ проти України буде оприлюднено на сайті Міністерства юстиції.

"Це абсолютно не має ніяких перешкод. Ми можемо виставити її (інформацію щодо справ - УНІАН) за декілька хвилин, і усі охочі можуть ознайомитися", - сказав міністр.

Нагадаємо, 23 червня прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що у міжнародних судах йдуть 15 процесів проти України.

"Зараз проти України проходять 15 судових процесів, а загальна сума позовів - більша, ніж увесь державний бюджет", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, зараз уряд України вимушений щодня перераховувати 2,7 млрд. грн. для виплати боргів.

"Робота попереднього уряду - це вже матеріал не для економістів, а для слідчих", - переконаний прем'єр-міністр.