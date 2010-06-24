Міжбанк: до 12:00 долар - 7,9080/7,9105 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9020/7,9100, до 12:00 ціни підвищилися до 7,9080/7,9105 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2544/0,2548, до 12:00 ціни знизилися до 0,2539/0,2540. У Росії курс долар-рубль підвищився, і до 12:00 встановився на рівні 30,1099 (+0,0674).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2306/1,2308, а до 12:00 впали до 1,2266/1,2268. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7250/9,7385, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,6975/9,7070.