Мін’юст працює над поверненням коштів, які вивіз Лазаренко

У Міністерстві юстиції відновили роботу з американськими партнерами щодо того, щоб знайти можливість повернення в Україну коштів, викрадених з державного бюджету екс-прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКО, заявив журналістам міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: "Ми працюємо над тим, щоб за допомогою юридичного інструменту досягти повернення тих активів, які судом доведено, що вони мають незаконне походження і вилучені з державного бюджету України".

За словами міністра, це досить складний процес. "На сьогодні ми проводимо роботу з пошуку партнерів у США - у нас дуже різні правові системи і надзвичайно складно знайти можливості", - сказав О. ЛАВРИНОВИЧ.