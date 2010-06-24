Банк Росії підвищив з 25 червня курс долара - 31,0149 руб

Центральний банк РФ встановив з 25 червня 2010 року офіційний курс долара у розмірі 31,0149 руб за один долар, повідомили в департаменті зовнішніх і громадських зв`язків ЦБ РФ, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Порівняно з попереднім показником він підвищився на 4,55 коп.

Центральний банк РФ встановив з 25 червня 2010 року офіційний курс євро у розмірі 38,2352 руб за один євро, повідомили в департаменті зовнішніх і громадських зв`язків ЦБ РФ.

Порівняно з попереднім показником він підвищився на 21,10 коп.