Італія має намір інвестувати в економіку України

Італія зацікавлена у залученні італійських інвестицій в економіку України.

Про це сказав міністр закордонних справ Італії Франко ФРАТТІНІ під час зустрічі сьогодні у Римі з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ, повідомили УНІАН в прес-службі МЗС.

Під час зустрічі сторони також відзначили позитивну динаміку українсько-італійського економічного співробітництва, констатувавши, що зростання обсягів італійських інвестицій в економіку України складає 8,5% порівняно з 2008 роком.

Керівник МЗС України сказав, що демократичні реформи, які проводить уряд України і які мають на меті лібералізацію умов ведення бізнесу, сприятимуть залученню італійських інвестицій в економіку нашої країни і збільшать кількість ділових контактів між двома країнами.

Серед пріоритетних напрямів співпраці К. ГРИЩЕНКО назвав можливість залучення італійських компаній до реалізації інфраструктурних проектів, особливо у рамках проведення в Україні Євро- 2012, проектів у сфері телекомунікацій, банківській сфері, залучення передових технологій в енергетичну галузь і реконструкцію об'єктів теплової і електроенергетики, а також участь італійських компаній в модернізації української ГТС.

Міністр закордонних справ Італії також висловив зацікавленість у продовженні безперервної діяльності українсько-італійського Радио з питань економічного, промислового і фінансового співробітництва.

Сторони досягли згоди щодо проведення VIII загального засідання Ради в Києві у 2011 році.

К. ГРИЩЕНКО та Ф. ФРАТТІНІ також сказали про необхідність відновлення діалогу на рівні керівників зовнішньополітичних відомств двох країн, а також активізації політичного діалогу на найвищому і вищому рівнях, зокрема, можливість проведення у 2011 році візиту голови Ради міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ в Україну.

За оцінками обох сторін, відвідування прем'єр-міністром Італії України сприятиме поглибленню політичних контактів двох країн.