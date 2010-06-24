ФРС США зберіг облікову ставку міжбанківського кредиту

Федеральна резервна система /ФРС/ США залишила без змін облікову ставку міжбанківського кредиту. Цей показник, згідно зі вчорашнім рішенням керівних структур ФРС, як і раніше складатиме від 0 до 0,25%., повідомляє ПРАЙМ-ТАСС.

Як передбачають, це рішення повинне сприяти відновленню економіки після кризи. У заяві ФРС підкреслюють, що "фінансові умови стали менш сприяти економічному зростанню". Як сказано, це пов`язано "в основному з розвитком подій за кордоном", передає ІТАР-ТАРС.