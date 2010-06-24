НБУ відновив розміщення сертифікатів на тривалі терміни

Національний банк України сьогодні відновив розміщення своїх депозитних сертифікатів на триваліші терміни і проводитиме його на умовах тендеру. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Крім того, регулятор встановив обмеження на загальну суму розміщення кожного виду довгострокового сертифікату.

Так, на сьогодні НБУ оголосив про проведення тендеру з розміщення сертифікатів на 5 днів під 0,3% річних на необмежену суму, на 14 днів з лімітом 500 млн. грн., на 29 днів з лімітом 1 млрд. грн., на 89 днів – з лімітом 1 млрд. грн.

«Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2.6 розділу 2 Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління від 30 квітня 2009 р. №259, за процентними тендерами з розміщення депозитних сертифікатів банки самостійно пропонують процентну ставку», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до недавнього часу НБУ щодня котирував депозитні сертифікати на найстисліші терміни (кілька днів, один-два тижні) і додавав більш довгострокові котирування (один, два, три місяці). При цьому процентні ставки розміщення були адекватними і ринковими (1 місяць - 7%, 2 місяці - 8%, 3 місяці - 9%).

Останній раз «довгі» сертифікати пропонувалися 3 червня терміном на: 29 днів під 7% річних, 60 днів – 8%, 89 днів – 9%. Починаючи з 4 червня 2010 року НБУ відмовився від розміщення привабливих для банків депозитних сертифікатів з тривалішими термінами погашення, запропонувавши лише терміни від 2 до 14 днів за ставками 0,3% до 3% річних.

На думку аналітиків, такими діями регулятор хоче мотивувати комерційні банки, які мають сьогодні надмірну ліквідність, кредитувати реальний сектор економіки. Банки, в свою чергу, досить повільними темпами відновлюють кредитування, пояснюючи свою поведінку відсутністю достатньої кількості надійних позичальників.