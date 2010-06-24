США підтримують співробітництво України з МВФ

США підтримують співробітництво України з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол США в Україні Джон ТЕФФТ у ході дискусії з експертами та журналістами, яка була організована Інститутом світової політики сьогодні у Києві.

«США віддані політиці, яка робить внесок до економічного процвітання України, і готові підтримувати досягнення Україною угоди з МВФ якнайшвидше, а також здійснення необхідних реформ», - сказав посол.

За словами Дж.ТЕФФТА, у США впевнені, що Україна буде найкраще відновлювати свою економіку через співпрацю з МВФ. «Це допоможе їй знайти шлях виходу із кризи і відкриє дорогу до позик та інших фінансових інститутів», - додав він.