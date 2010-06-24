Економіст: Скасування валютного збору корисне для співпраці України і МВФ

Скасування валютного збору з купівлі-продажу іноземної валюти має позитивний характер з погляду співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛИНОВ.

За його словами, «цей збір є за своєю суттю податком на зовнішню торгівлю і діяльність нерезидентів в Україні». Його скасування було однією з основних вимог МВФ. Скасування валютного збору з купівлі-продажу іноземної валюти здійснюється у зв`язку з відповідною нормою Закону № 2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27 квітня.

Економіст відзначив, що на сьогоднішній день цей збір становить 0,5% від суми валютної операції, причому з початку 2010 року ставку було підвищено, порівняно з раніше діючою ставкою збору 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив комерційним банкам, що з 1 липня 2010 року не здійснюватиметься валютний збір з купівлі-продажу іноземної валюти.