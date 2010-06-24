Міжбанк: долар дещо подорожчав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9020/7,9100, до 12:00 ціни підвищилися 7,9080/7,9105. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 7,9085/7,9110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом – 7,9098.

Рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2544/48, до 12:00 ціни знизилися 0,2539/40. На час закриття ціни піднялися 0,2545/46. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1000 (+0,0575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2265/1,2350. Ринок євро-гривна відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,7250/9,7385, до 12:00 ціни пішли вниз 9,6975/9,7070. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 9,7070/9,7160.