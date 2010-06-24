НБУ змінив показники для відкликання ліцензії й початку ліквідації банку

Національний банк України (НБУ) змінив граничні фінансові показники, досягнувши яких він відкликатиме ліцензію і ініціюватиме ліквідацію банку. Це передбачено в Постанові Нацбанку №160 від 31 березня 2010 року (реєстрація в Мін‘юсті 16 червня 2010 року №395/17690), текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Цим документом вносяться зміни в Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства і в Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків.

Серед іншого, в Положення внесено зміни, згідно з якими Нацбанк зможе відкликати банківську ліцензію й ініціювати ліквідацію банку якщо його норматив адекватності (Н4) регулятивного капіталу зменшиться до рівня нижче 3%. На сьогодні граничний показник Н4 встановлений на рівні 10%.

У попередньому варіанті Положення НБУ мав право застосовувати до банку вищезгадані заходи впливу в таких випадках: якщо негативно класифіковані активи становили 60 і більше відсотків регулятивного капіталу; якщо збитки за результатами фінансового року становлять 50 і більше відсотків, а впродовж трьох років підряд – 10 і більше відсотків статутного капіталу.

Також причиною позбавлення ліцензії та ліквідації може стати втрата банком баз даних з інформацією про клієнтів, контрагентів чи залишки коштів на рахунках, відкритих у ньому, і неможливість відновлення вказаної інформації.

Крім того, Нацбанк вніс зміни до Правил реєстрації коррахунків, згідно з яким, у разі відкликання банківської ліцензії ліквідатор упродовж десяти робочих днів зобов`язаний здійснити заходи з перерахування коштів банку з його коррахунків на накопичувальний рахунок ліквідатора, закрити прямі кореспондентські рахунки, заблокувати всі засоби зв`язку з банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному відтоку коштів і повернути територіальному управлінню НБУ оригінали реєстраційних номерів, виданих Нацбанком.

Постанова НБУ №160 набуває чинності через 10 днів після реєстрації в Мін‘юсті.