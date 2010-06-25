Міжбанк: котирування складають 7,9035/7,9110 грн./дол.

Торги по долару на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9035/7,9110 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9035/7,9110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2543/0,2546, котирування по євро-гривні пішли вгору – 9,7495/9,7620. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися – 1,2340/1,2342 (четвер - 1,2306/08).

У четвер, 24 червня, Нацбанк вийшов на ринок з покупкою долара по курсу 7,9098.