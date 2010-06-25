Представники бізнесу не підтримують проект Податкового кодексу

Представники іноземного та українського бізнесу виступають проти прийняття урядового проекту Податкового кодексу та наголошують на необхідності принципової зміни закладеної в ньому концепції. Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося 24 червня під час круглого столу “Очікувані ризики від ухвалення нового Податкового кодексу”, який був організований представниками українського великого бізнесу, професійними експертами та експертами Інституту системного аналізу громадянського суспільства.

Учасники круглого столу - представники бізнесу та експерти з податкових та економічних питань - ухвалили лист-звернення до Президента України, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра України з вимогою відкласти розгляд проекту кодексу у другому читанні з метою його грунтовної переробки.

Учасники круглого столу зійшлися на тому, що ухвалення пропонованого проекту Податкового кодексу є серйозною загрозою для країни, і українська бізнес-спільнота має виступити як організована громадська сила та переконати уряд відкликати законопроект, а Верховну Раду – зняти його з розгляду, або, принаймні, загальмувати процес його прийняття. У рамках початку скоординованих дій бізнес-спільноти щодо запобігання ухваленню кодексу було презентовано новий сайт www.kodeksu.net, створений спільно КМ Партнери та Інститутом системного аналізу громадянського суспільства.

Як зауважив старший партнер юридичної компанії KM Партнери Олександр МІНІН, бізнес та експерти були усунуті від процесу підготовки та прийняття проекту Податкового кодексу, а часові рамки його обговорення були вкрай звуженими. «Для ознайомлення з проектом кодексу фактично не мали часу навіть народні депутати», - відзначив О.МІНІН.

«Проект Податкового кодексу поданий бізнес-середовищу як складова економічних реформ. Проте більшість положень проекту кодексу суперечить нормам Конституції та порушують конституційні права громадян. У такій редакції кодекс підвищує податковий тиск, необгрунтовано збільшує повноваження контролюючих органів без надання дієвого механізму захисту від таких повноважень, тому сьогодні бізнес говорить тверде «ні!» проекту кодексу й буде об’єднуватися проти його прийняття», - заявив партнер компанії KM Партнери Олександр ШЕМЯТКІН.

За словами керівника економічних програм Інституту системного аналізу громадянського суспільства Андрія СУПРУНА, сьогодні незаполітизоване бізнес-середовище та професійні консультанти виступають категорично проти прийняття Податкового кодексу у запропонованому урядом варіанті. «Бізнес є донором української економіки, і прийняття кодексу призведе до відтоку інвестицій з України», - вважає А.СУПРУН.

У круглому столі взяли участь представники відомих компаній, в тому числі з іноземними інвестиціями, зокрема: AES Україна, “Каргілл”, “Проктер енд Гембл Україна”, “Лакталіс-Україна”, IDS Group, “Данон”, “Практикер Україна”, Magisters, “Ернст енд Янг Україна” та інші.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів України, заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання. «Вважаю, що Податковий кодекс у сьогоднішньому вигляді не є збалансованим і вимагає серйозного доопрацювання, і я впевнений, що на сьогоднішній день він не має достатньої підтримки в парламенті, тому потрібно над ним працювати», - сказав Президент.