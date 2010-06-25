Міжбанк: на 12:00 котирування склали 7,9065/7,9100 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9035/7,9110, на 12:00 звузився спред 7,9065/7,9100 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2543/0,2546, на 12:00 ціни знизилися до 0,2542/0,2543. У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 30,0850 (-0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2340/1,2342, змінюючись в доволі вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7495/9,7620, о 12:00 ціни пішли вниз - 9,7305/9,7410.