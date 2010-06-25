Тігипко: дефіцит Держбюджету може скласти 4,5%

Дефіцит Державного бюджету України наступного року може скласти 4,5%. Про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГИПКО в інтерв`ю газеті «Комсомольська правда» в Україні».

«Уряд почав розробку Держбюджету на 2011 рік, який повинен спиратися на нові Податковий і Бюджетний кодекси. Я керую робочими групами з підготовки цих документів. Очікується, що дефіцит бюджету наступного року буде зменшено до 4,5% з 5,3% цьогоріч», – заявив С.ТІГІПКО.

Він також відзначив, що бюджет, прийнятий урядом на поточний рік, є першим серйозним кроком на шляху стабілізації державних фінансів. «Це перший реалістичний і збалансований бюджет за багато років, у ньому чітко описана траєкторія виходу економіки з кризи і в той же час врахована необхідність підвищення соціальних стандартів», – підкреслив С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, за підсумками п`яти місяців ц.р. реальний дефіцит Державного бюджету складає 1,4% ВВП, що істотно менше очікуваних показників за підсумками року - 5,3%.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», дефіцит Держбюджету запланований в сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.