Азаров: Спостережна рада «Укрексімбанку» працюватиме "нормально"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що новий склад Наглядової ради ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України» працюватиме «нормально».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, про це він заявив під час робочої зустрічі з колективом «Укрексімбанку» 24 червня, під час якої представив нового голову Наглядової ради Сергія АРБУЗОВА.

Прем`єр-міністр наголосив, що в банку, нарешті, сформована дієздатна Наглядова рада, а її голові С.АРБУЗОВУ довіряють уряд і Міністерство фінансів.

«Я хочу представити вам нового голову Наглядової ради Сергія АРБУЗОВА. Він добрий фахівець, як керівник має довіру і уряду, і Міністерства фінансів. Я сподіваюся, що тепер «Укрексімбанк» працюватиме узгоджено. Наглядова рада розроблятиме основні рішення, а виконавцем цих рішень буде голова правління», - відзначив М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що у зв`язку з протистоянням попереднього керівництва країни, зокрема Президента і прем`єр-міністра, впродовж трьох років жодного разу Наглядова рада не могла прийняти рішення чи навіть зібратися на засідання через відсутність кворуму: «Раніше Наглядова рада не виконувала своїх функцій. Я впевнений, такого більше не повториться, і вона нормально працюватиме», - відзначив М.АЗАРОВ.

Прем`єр пообіцяв сприяння «Укрексімбанку» з боку уряду, який очікує від банку активної фінансово-кредитної підтримки українського експорту й масштабної участі в реалізації інвестиційних проектів.

Довідка УНІАН. АТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа зі 100% державним капіталом.

У I кварталі 2010 року прибуток банку становив 9,789 млн. грн., у 2009 році – 21 млн. грн.