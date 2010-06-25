Президент сьогодні підготує зміни до Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні закінчить підготовку своїх пропозицій щодо змін і доповнень до Податкового кодексу, які згодом будуть внесені на розгляд до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА.

«ЗІ сторони Президента коментарі до Податкового кодексу, які повинні бути враховані в процесі розгляду в другому читанні, будуть готові до кінця сьогоднішнього дня. Далі процес перебуває в руках Верховної Ради, і ми розраховуємо, що Кабінет міністрів зробить зі свого боку все необхідне, щоб забезпечити додаткові дискусії, які потрібні для того, щоб Податковий кодекс став кращим», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона зазначила, що в уряді вже знайомі з пропозиціями й доповненнями Президента і розділяють позицію глави держави. Разом із цим, І.АКІМОВА підкреслила, що пропозиції Президента надзвичайно важливі, й без їх урахування Податковий кодекс приймати не можна. «Без цього (без урахування пропозицій Президента – УНІАН) Податкового кодексу не буде. Я ще раз посилаюся на слова Президента, який у Запоріжжі сказав, що нам потрібен не будь-який податковий кодекс, а нам потрібен цивілізований податковий кодекс, і над ним ми повинні всі разом дуже ретельно попрацювати», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона зазначила, що на сьогоднішній день йде дискусія, в якому обсязі вносити до документа зміни й доповнення, з тим, щоб ці норми можна було використовувати при підготовці бюджету на 2011 рік. «Йдуть внутрішні робочі дискусії, як зробити правильніше й швидше корегування, яким чином вирішувати проблему відсутності тих або інших позицій, які повинні бути в Податковому кодексі. Тобто, чекати зараз, поки вони будуть повністю виписані, я маю на увазі те, чого немає, або залишати можливість наступної осені вносити доповнення до ПК. Зараз ця дискусія триває, і я думаю, що другий варіант був би правильнішим для того, щоб не затягувати процес обговорення», - сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона зазначила, що в разі змін до податкового законодавства менш ніж за півроку до настання наступного бюджетного року, їхня дія може початися лише з другої половини наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів України, заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді й потребує серйозного доопрацювання.