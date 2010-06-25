Прогноз росту ВВП переглядати немає підстав

Зростання ВВП в Україні протягом 5 місяців відбувається відповідно до щомісячних прогнозів Міністерства економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу керівництва Міністерства економіки заявила заступник міністра Ірина КРЮЧКОВА.

"Усе перебуває в рамках наших щомісячних і щоквартальних прогнозів", - підкреслила І.КРЮЧКОВА.

Разом з тим, зазначила І.КРЮЧКОВА, на сьогоднішній день незважаючи на те, що за 5 місяців зростання ВВП становило 6,1%, підстав для перегляду річного показника, який, згідно з бюджетом, становить 3,7%, поки немає.

Вона підкреслила, що говорити про можливість корегування річного показника ВВП можна буде за підсумками першого півріччя.

"За даними першого півріччя, можливо, можна буде зробити якесь корегування. Поки про це говорити рано", - сказала І.КРЮЧКОВА.