Міжбанк закриття: долар 7,9075/7,9095 грн.

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9035/7,9110, до 12:00 звузився спред - 7,9065/7,9100. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9075/7,9095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вийшов на ринок з покупкою долара по курсу 7,9094.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2543/0,2546, до 12:00 ціни знизилися до 0,2542/0,2543. До закриття ціни досягли поточного мінімуму 0,2531/0,2532.

У Росії курс долар-рубель піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,1826 (+0,0826).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2255/1,2350.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 9,7495/9,7620, до 12:00 ціни пішли вниз -9,7305/9,7410. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 9,7210/9,7295.