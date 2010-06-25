При інфляції менше 1% слід дозволити укріплювати гривню

Якщо за підсумками червня в Україні буде зафіксована дефляція або інфляція нижча за 1%, то доцільно дати можливість ринку укріплювати курс національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

«Є підстави для зміцнення гривні, зверніть на це увагу. У своїх рекомендаціях я говорю, якщо інфляція буде і дефляція у червні, то чому ринок не матиме підстав для зміцнення курсу, якщо збережеться економічне зростання, якщо інфляція буде меншою за 1%.. Навіщо тоді заважати ринку надміру, якщо він займеться цією роботою із зміцнення», - сказав він.

Крім того, за словами В.ЛИТВИЦЬКОГО, додатковим аргументом на підтримку зміцнення курсу національної валюти може стати досягнення прогресу в переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Він вважає, що до кінця року збережеться тенденція до уповільнення інфляції, й Україна має всі шанси за підсумками року вийти на однозначний показник інфляції, тобто менший за 10%.

Що стосується валового внутрішнього продукту, то на думку ЛИТВИЦЬКОГО ситуація в економіці, стабільність політичної ситуації, курсова стабільність можуть забезпечити зростання ВВП за підсумками року на рівні 4%, замість очікуваних 3,7%.