Золотовалютні резерви НБУ можуть перевищити 31 млрд. дол.

Обсяг золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ) в липні може перевищити 31 млрд. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

За його інформацією, на сьогодні золотовалютні резерви Нацбанку становлять 29,408 млрд. дол.

При цьому В.ЛИТВИЦЬКИЙ відзначив, що цього року Нацбанк нарощує свої резерви, перш за все, за рахунок економіки, а не за рахунок співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Довідка УНІАН. Валові міжнародні резерви Національного банку України в травні 2010 року, за оперативними даними, виросли на 1,3% – до 26 млрд. 705,7 млн. дол.