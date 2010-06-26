Запровадження податку на депозити неприпустиме

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимим запровадження податку на депозити фізичних осіб, як це пропонує уряд у проекті Податкового кодексу.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила в ефірі програми "Велика політика з Євгенієм КИСЕЛЬОВИМ" на телеканалі “Інтер”.

"Якщо тільки в цьому Податковому кодексі останній податок введуть на громадян - це ті депозити, які вони тримають в банках ще обкладуть податками, то тоді взагалі потрібно всій країні, як кажуть підприємці, їхати якомога далі. Тому що останнє, що є в країні, – це можливість людей свої копійки покласти на ощадні книжки, покласти в банки і отримати хоча б якісь відсотки", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, чинна влада з введенням додаткових податків на доходи фізичних осіб намагається перекласти податкові навантаження на пересічних громадян.

"Головна сутність сьогоднішньої влади – перенесення (податкового тягаря) з плечей великих корпорацій на плечі, по суті справи, малого та середнього бізнесу і громадян України. Сьогодні у Податковому кодексі тільки великі корпорації отримують вільні зони від податків і повні преференції влади", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

*** В урядовому проекті Податкового кодексу передбачається запровадження з 2013 року податку на депозит. Уряд Миколи АЗАРОВА запропонував встановити ставку такого податку на рівні 5% бази на оподатковування щодо доходу, нарахованого податковим агентом як відсоток на поточний або депозитний банківський рахунок.