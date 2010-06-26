Томенко: влада визнала свої помилки у Податкового кодексі

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що завдяки зусиллям опозиції та підприємців влада визнала свої помилки у проекті Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні на Черкащині, де перебуває з робочою поїздкою.

"Опозиція та бізнес зайняли активну позицію, і вже маємо добрий результат, бо команда Президента жорстко розкритикувала варіант Податкового кодексу, запропонований урядом", - сказав він.

Водночас, на думку віце-спікера, таку реакцію АП можна пояснити низкою факторів.

За словами М.ТОМЕНКА, чиновники Адміністрації Президента бояться, що Податковий кодекс, якщо він буде ухвалений у нинішній редакції, не сприймуть підприємці та суспільство.

Другий фактор, за словами віце-спікера, у владі з’явилися серйозні розбіжності між командою Президента та між командою прем’єр-міністра.

Крім того, загальна стратегія діяльності влади є такою, що всі непопулярні справи має робити уряд і коаліція, а всі популярні – Президент, зазначив М.ТОМЕНКО.

"За будь-яких обставин жорстка позиція стосовно узаконення створення поліцейської діяльності податкової не пройде", - переконаний М.ТОМЕНКО.

Разом із тим, за його словами, незважаючи на те, що нині влада трохи відступила у питанні Податкового кодексу, до останнього моменту, включно до дня голосування, опозиція протистоятиме ухваленню документу в редакції, положення якої можуть “завдати удар” по громадянам.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.

Опозиція гостро критикувала положення проекту Податкового кодексу.

23 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на розширеному засіданні Кабінету міністрів України, заявив, що проект Податкового кодексу в нинішній редакції не матиме підтримки у Верховній Раді і потребує серйозного доопрацювання.

25 червня перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА заявила, що існуючий варіант Податкового кодексу посилює податковий і адміністративний тиск на бізнес, і тому вимагає серйозних доповнень і змін.