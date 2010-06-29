Міжбанк: котирування складають - 7,9040/7,9105 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9040/7,9105 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2532/35, котирування по євро-гривні пішли вниз – 9,6675/9,6770. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,2233/35 (п`ятниця - 1,2340/42). У п`ятницю, 25 червня, Нацбанк вийшов на ринок із купівлею долара за курсом – 7,9094.

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