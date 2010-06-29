Міжбанк: котирування склали 7,9055/7,9090 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9040/7,9105, на 12.00 звузився спред – 7,9055/7,9090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2532/0,2535, на 12.00 ціни знизилися до 0,2528/0,2529. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12.00 встановився на рівні 30,0850 (-0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2233/1,2235, а на 12.00 впали до 1,2187/1,2189. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6675/9,6770, на 12.00 ціни пішли вниз – 9,6395/9,6495.