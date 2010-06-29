Могильов: При ліквідації паводків розкрадалися понад 60% бюджетних коштів

При ліквідації паводків у минулі роки понад 60% бюджетних грошей, що виділялися, розкрадалися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Дуже багато справ порушено за фактами економічних зловживань у різних структурах державної влади. У нас дуже багато кримінальних справ, коли з Держрезерву пропало зерно. Дуже багато грошей пішло «наліво», скажімо так, і при ліквідації паводку в минулі роки – величезні суми грошей. Важко зрозуміти, як примудрялися там списувати більше 60% грошей, що виділялися на ліквідацію», - сказав міністр.

При цьому він запевнив, що будь-який чиновник, якщо він причетний до протиправної діяльності, має розуміти, що за це він відповідатиме «незалежно від того, він білий чи червоний».

«Мені немає різниці, він за це має відповідати. Тільки страх покарання утримує від якихось протиправних дій», - зазначив А.МОГИЛЬОВ.