Експерт: ціна золота досягла нового максимуму

На початку минулого тижня ціна золота у черговий раз досягла нового максимуму.

Про це повідомив у коментарі агентство УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Володимир СКИДАН.

За його словами, вартість золота на біржі склала 1265 доларів за тройську унцію. Під час торгів ціна золота знижувалася до 1229 доларів за тройську унцію, проте, на цьому не зупинилася і вже на кінець тижня підвищилася знову до рівня 1245 доларів за унцію. Ціни на золото на українському ринку минулого тижня варіювалися в межах 314/320 грн. за грам в зливках від 100 до 1000 грам.

Як зазнасив В. СКИДАН, євро торгувався з підвищенням проти долара, поки учасники ринку продовжували осмислювати заяву Федеральної резервної системи, яка знизила свої очікування щодо зростання і вказала на те, що процентні ставки залишатимуться низькими. Послаблення американської валюти, як правило, надає підтримку деномінованим в доларах цінам на золото. Воно знижує вартість золота для учасників ринку з іншими валютами, що сприятливо позначається на попиті.