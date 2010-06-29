Курс гривні виріс на 0,28%

З початку місяця гривня зміцнилася на міжбанківському валютному ринку на 0,14% - до 7,9094 грн./дол. США, а на готівковому за операціями продажу доларів США - на 0,28 % - до 7,9251 грн./дол. США. Про це повідомляє сайт Національного банку України.

За інформацією НБУ, з початку червня на міжбанківському валютному ринку спостерігається сезонне уповільнення ділової активності його суб'єктів. Водночас, зберігається домінування валютної пропозиції, яке надає можливість Національному банку України поповнювати міжнародні резерви, купуючи іноземну валюту.

Офіційний курс гривні до долара США зміцнився з початку червня на 0,2% - до 7,9094 грн./дол. США, а щодо євро і російського рубля - на 1,18% але 1,87%, відповідно, до 9,6985 грн./євро і до 2,5502 грн./10 рублів.