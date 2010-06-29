У Податковому кодексі закладена ефективна система запозичень

У проекті Податкового кодексу закладена ефективна система внутрішніх безвідсоткових позик. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу висловив представник Українського центру сприяння підприємницькій діяльності Олександр ДАНИЛЮК.

Він пояснив, що в документі є норма про те, що спростування у судновому порядку податкових зобов'язань не звільнятиме підприємців від сплати за такими зобов'язаннями. "Беремо найабсурдніше податкове зобов'язання, підприємець пішов його оскаржувати в адміністративному порядку, потім у судновому, це може тривати роками. Але його зобов'язання заплатити цей податок виникає негайно. Ця норма істотно розширює податкову базу", - сказав О.ДАНИЛЮК. За його словами, це ефективна система внутрішніх безвідсоткових позик з боку держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Податкового кодексу, внесений на розгляд парламенту Кабінетом міністрів.