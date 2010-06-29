Експерт: співпраця з МВФ має бути ключовим пріоритетом

Відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) повинне залишитися ключовим пріоритетом для уряду.

Як повідомили УНІАН в Dragon Capital, таку думку висловила економіст компанії Олена БЄЛАН.

За її словами, кредитна підтримка з боку Росії лише тимчасово розв'яже проблему фінансування дефіциту бюджету України,при цьому відновлення співпраці з МВФ сприятиме оздоровленню державних фінансів і спростить доступ до інших джерел зовнішнього фінансування. "Схвалення кредитної програми Фондом дозволить Україні активізувати переговори зі Всесвітнім Банком і Європейською комісією, які готові надати Україні недороге і довгострокове фінансування, і створить сприятливіші умови для виходу на ринок єврооблігацій", - вважає О. БЄЛАН.

Вона зазначила, що досі керівництво України прагнуло уникати непопулярних заходів для зниження дефіциту бюджету, і ситуація з державними фінансами залишається напруженою. Незважаючи на поступове відновлення економіки України, підвищення податкових надходжень значно поступається плановим показникам, тоді як витрати ростуть швидкими темпами через збільшення соціальних платежів. Так, за даними Dragon Capital, у січні-травні прибутки державного бюджету виросли на 5,9% до відповідного періоду попереднього року (р/р), в основному, за рахунок накопичення заборгованості з відшкодування ПДВ, при запланованому зростанні на увесь рік на 28% р/р (з урахуванням коригування показників 2009 року відповідно до міжнародних стандартів).

"Останні бюджетні дані показують, що урядові плани зі збільшення бюджетних надходжень на цей рік можуть виявитися занадто амбітними. За нашими оцінками, без вживання додаткових заходів, спрямованих на зменшення дефіциту бюджету, його показник за результатами року складе 6,5% ВВП у 2010 р., порівняно з урядовим прогнозом 5,3% і торішнім показником 5,8% ВВП (з урахуванням дефіциту Пенсійного фонду, але не включаючи дефіцит "Нафтогазу України") ", - вважає О.БЄЛАН.