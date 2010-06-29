Кабмін визначив Держінвестицій розпорядником коштів Стабфонду

Кабінет міністрів України визначив Державне агентство з інвестицій і розвитку (Держінвестицій) головним розпорядником коштів Стабілізаційного фонду для підтримки реалізації проектів в реальному секторі економіки.

Як повідомили УНІАН в Держінвестицій, це передбачено урядовою постановою від 16 червня 2010 р. №476 "Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки реалізації інноваційних і інвестиційних проектів в реальному секторі економіки, у тому числі через механізм здешевлення кредитів".

Цим Порядком визначено, що бюджетні кошти скеровують на здешевлення кредитів, залучених у гривні і/або в іноземній валюті, у тому числі по кредитах, залучених від іноземних фінустанов, для реалізації проектів в реальному секторі економіки, а також для надання держпідтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування.

Бюджетні кошти надаються на конкурсній основі. Документом передбачено, що конкурс проводиться в порядку, визначеному Держінвестицій.

До складу конкурсної комісії, затвердженої Держінвестицій, входять представники Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства транспорту і зв'язку, Міністерства промислової політики, Міністерства регіонального розвитку і будівництва, Держінвестицій, Державного комітету України з питань науково-технічного і інноваційного розвитку, Національної академії наук, Державної інноваційної фінансово-кредитної установи і "Державної інвестиційної компанії".

Конкурсна комісія здійснює попередній розгляд проектів і приймає рішення рекомендаційного характеру про доцільність надання державної підтримки для реалізації інноваційних і інвестиційних проектів з вказівкою її виду і обсягу.

Здешевлення кредитів здійснюється шляхом компенсації суми процентних ставок за кредитами, залученими суб'єктами господарювання для фінансування проектів.

Компенсація процентної ставки за користування іноземними кредитами здійснюється в гривні за офіційним курсом, встановленим Нацбанком на дату сплати відсотків.

На підставі рішення конкурсної комісії державний інвестор укладає з переможцем конкурсу інвестиційний договір.

Державні інвестиції надаються за умови, що розмір корпоративних прав держави складе більше 25% статутного фонду переможця конкурсу.

Держінвестицій проводить моніторинг стану виконання інвестиційних проектів на стадії їх реалізації і протягом трьох наступних років і подає щоквартально звіт про його результати Мінфіну і Мінекономіки.

Довідка УНІАН. Державне агентство України з інвестицій і розвитку (Держінвестицій) створене в 2005 році (до червня 2010 року - Державне агентство України з інвестицій та інновацій). Держінвестицій є центральним органом виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності. Його діяльність керує і координує Кабінет міністрів України через першого віце-прем'єр-міністра.

Основними завданнями Держінвестицій є участь у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сфері інвестиційної і інноваційної діяльності, сприяння залученню інвестицій, забезпечення підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, виробленої на підприємствах галузей економіки, а також стимулювання вітчизняного виробництва продукції, імпорт якої складає значну частку на ринку України.

До сфери керування Держінвестицій стосуються Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Український центр сприяння іноземному інвестуванню, Державне підприємство "Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм", а також 13 регіональних центрів інноваційного розвитку і п'ять їх відділень.