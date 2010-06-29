Митникі відкриють "зелений коридор" для учасників Євро-2012

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" щодо митного оформлення товарів, призначених для підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосував 241 народний депутат з 415 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що до 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час ввезення на митну територію України предметів під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно із Законом України "Про Єдиний митний тариф".

УЄФА, особа, призначена УЄФА або учасник чемпіонату (крім збірної України), мають право ввозити предмети у митному режимі імпорту (реімпорту) без сплати ввізного мита та податку на додану вартість, за правилами, встановленими Законом «Про Єдиний митний тариф» і Законом «Про податок на додану вартість». Ввезення, пересилання на митну територію України наземних транспортних засобів, які використовуються УЄФА, особою, призначеною УЄФА або учасником чемпіонату, здійснюється у митному режимі тимчасового ввезення.

Такий наземний транспортний засіб не може використовуватися з комерційною метою (для отримання доходу).

Декларантами предметів, призначених для здійснення заходів з підготовки і проведення чемпіонату, можуть бути УЄФА, особи, призначені УЄФА, учасники чемпіонату або призначені ними митні брокери. Для предметів, призначених для підготовки та проведення Євро-2012, застосовується спрощений порядок митного оформлення.

Спрощений порядок митного оформлення полягає у пропуску через митний кордон України та митному оформленні предметів, призначених для здійснення заходів з підготовки і проведення Євро-2012 без прийняття митним органом рішення про допущення предметів до переміщення через митний кордон України у митному режимі імпорту або тимчасового ввезення, передбаченого статтею 207 Митного кодексу України, та без подання документів, що відповідно із законодавством видаються органами державної влади і є передумовою здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, зокрема, що підтверджують проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного, екологічного видів контролю; сертифікатів походження, якості, відповідності; дозволів, свідоцтв, посвідчень, ліцензій, висновків та інших рішень уповноважених органів державної влади; предмети, призначені для здійснення заходів із підготовки та проведення чемпіонату, підлягають оформленню митним органом за місцем здійснення зазначених заходів або митним органом в пункті пропуску через митний кордон України таких предметів.

Переміщення через митний кордон України особистих речей учасниками чемпіонату та призначеними особами здійснюється у порядку, встановленому Законом «Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України».