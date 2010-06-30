Рада міністрів ЄС схвалила надання Україні макрофінансової допомоги
Поки тільки формально...
Рада міністрів ЄС схвалила надання Україні макрофінансової допомоги.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було 29 червня формально затверджене на засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС у Люксембурзі.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня Європарламент підтримав надання Україні макрофінансової допомоги у 500 млн. євро.
Кошти планується надати у вигляді кредиту, який має бути повернутий протягом 15 років.
При цьому нинішня допомога має доповнити допомогу Україні від Міжнародного валютного фонду, а також схвалену в 2002 році, але не витрачену допомогу Євросоюзу в 110 млн. євро.
Використання допомоги має контролюватися Єврокомісією.
Єврокомісія запропонувала надати Україні макрофінансову допомогу наприкінці 2009 року.
Допомога може бути надана Україні тільки після відновлення співпраці з МВФ.