Заходи економії залишать 1,3 млн. британців без роботи

Близько 1,3 млн. британців втратять свої робочі місця у найближчі п'ять років через урядові заходи зі скорочення бюджету, пише газета Telegraph.

Видання стверджує, що уряд має намір створити близько 2,5 млн. нових місць, тоді як 1,2 млн. місць буде втрачено.

"Джордж Осборн не попередив країну про те, що його бюджет призведе до такої кількості скорочень", - заявив колишній канцлер казначейства Великобританії Алістер Дарлінг, промовець за лейбористську партію.

Крім того, міністр юстиції Великобританії Кен Кларк має намір скоротити обсяг бюджетних коштів, що йдуть на утримання в'язниць і ув'язнених, на Ј4 млрд. Як повідомляє газета Financial Times, подібне скорочення також стосуватиметься державної програми з будівництва нових місць відбуття покарання, яке буде зупинено.

Супротивники постанови вважають, що скорочення числа в'язниць і поліцейських може негативно позначитися на рівні злочинності в країні, оскільки спричинить зменшення ухвалених судом вироків.

За даними видання, бюджет Міністерства юстиції Великобританії складає близько Ј8,7 млрд.