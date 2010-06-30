Держборг Франції досяг понад 80% ВВП

12:30, 30 червня 2010
Фінанси
0

Тепер це 1,535 трлн.євро

Державний борг Франції збільшився на 2,2 процентних пункта, до 1,535 трлн. євро у першому кварталі 2010 року, сказано у матеріалах, опублікованих на офіційному сайті Національного інституту статистики країни.

Таким чином, держборг Франції склав 80,3% від обсягу ВВП країни.

У кінці 2009 року аналогічний показник встановився на рівні 1,49 трлн євро, передає Газета.Ru.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter