Держборг Франції досяг понад 80% ВВП

Державний борг Франції збільшився на 2,2 процентних пункта, до 1,535 трлн. євро у першому кварталі 2010 року, сказано у матеріалах, опублікованих на офіційному сайті Національного інституту статистики країни.

Таким чином, держборг Франції склав 80,3% від обсягу ВВП країни.

У кінці 2009 року аналогічний показник встановився на рівні 1,49 трлн євро, передає Газета.Ru.