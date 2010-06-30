НБУ не змінив список цінних паперів

Національний банк України (НБУ) залишив без змін список цінних паперів, які він прийматиме в забезпечення під рефінансування у третьому кварталі цього року.

Про це сказано у телеграмі Нацбанку №14-011/2787-11087, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, НБУ може розглядати як прийняте забезпечення під кредити рефінансування державні облігації України, депозитні сертифікати Нацбанку, облігації Державної іпотечної установи, облігації муніципальних позик і облігації підприємств, враховані банком векселі суб'єктів господарювання, а також банківські векселі, авальовані іншим банком.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг операцій Нацбанку з рефінансування комбанків у січні-травні 2010 року склав 3,84 млрд. грн.

У 2009 році загальний обсяг наданого Нацбанком рефінансування склав 64,405 млрд. грн.