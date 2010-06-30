Держкомстат поліпшив дані зростання ВВП України

Державний комітет статистики України поліпшив дані зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в I кварталі 2010 року, порівняно з відповідним періодом 2009 року, на 0,1% - до 4,9%.

Про це повідомляється на сайті Держкомстату.

"Номінальний ВВП за перший квартал 2010 року становив 218 млрд. 125 млн. грн. Реальний ВВП за перший квартал 2010 року порівняно з відповідним кварталом 2009 року в постійних цінах 2007 року становив 104,9%, а з четвертим кварталом минулого року, з урахуванням сезонного чинника, - 99,7%", - повідомляється на веб-сайты Держкомстату.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Держкомстат оприлюднив попередні дані про ВВП у першому кварталі ц.р., згідно з якими економічне зростання за вказаний період становило 4,8%.

За даними Адміністрації Президента України, зростання ВВП у січні-травні 2010 року становило 6,1%.

Уряд прогнозує зростання ВВП України в 2010 році на рівні 3,7%.

У 2009 році падіння ВВП становило 15,1%.