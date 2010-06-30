Інфляція у зоні євро у червні впала до 1,4%

За попередніми даними, річна інфляція у червні 2010 року (червень- 2010 до червня- 2009) у зоні євро складатиме 1,4%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У травні 2010 року річна інфляція складала в єврозоні 1,6%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС- 27) - 2,0%.

У зону євро з січня 2009 року входить 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.