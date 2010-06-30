ПДВ-облігації випустять на 17,7 млрд. грн.

В Україні ПДВ-облігації буде випущено на 17,7 млрд. грн., що становить 91% від 19,440 млрд. грн. – суми простроченої заборгованості держави з відшкодування податку на додану вартість.

Як повідомляється в прес-релізі Державної податкової адміністрації України, саме на таку суму було подано 2569 заявок на оформлення відшкодування ПДВ шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики.

Термін подачі заявок на відшкодування ПДВ цінними паперами завершився 25 червня ц.р.

Як повідомлялося, ПДВ-облігації буде випущено для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Термін обігу паперів - 5 років під 5,5% річних. Планується, що щорічно гаситиметься по 20% від номіналу ПДВ-облігацій.