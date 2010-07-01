З 1 липня підвищуються соціальні виплати

З сьогоднішнього дня мінімальна заробітна платня підвищується на 4 грн. – з 884 грн. до 888 грн. Це передбачено державним бюджетом на 2010 р.

Нагадаємо, що у держбюджеті-2010 заплановано також підвищення рівня мінімальної заробітної платні з 1 жовтня – до 907 грн. і з 1 грудня – до 922 грн.

У почасовому розрахунку мінімальна зарплата з 1 липня підвищується на 0,03 грн. – до 5,32 грн., крім того, передбачене підвищення мінімальної почасової зарплати з 1 жовтня – до 5,43 грн., з 1 грудня – до 5,52 грн.

Прожитковий мінімум з сьогоднішнього дня підвищується на 4 грн. – до 843 грн. Передбачено, що з 1 жовтня п.р. прожитковий мінімум буде підвищено до 861 грн. і з 1 грудня – до 875 грн.

Для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, визначено такі розміри прожиткового мінімуму на 2010 рік: для дітей до 6 років: з 1 липня – 771 грн. (підвищення на 4 грн.), з 1 жовтня – 787 грн., з 1 грудня – 799 грн.; для дітей від 6 до 18 років: з 1 липня – 921 грн. (на 4 грн.), з 1 жовтня – 941 грн., з 1 грудня – 957 грн.; для працездатних осіб: з 1 липня – 888 грн. (на 4 грн.), з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.; для осіб, що втратили працездатність: з 1 липня – 709 грн. (на 3 грн.), з 1 жовтня – 723 грн., з 1 грудня – 734 грн.

Мінімальна пенсія з 1 липня зросте з 706 до 709 грн. До кінця року її рівень підвищиться з 1 жовтня – до 723 грн., з 1 грудня – до 734 грн.