«Укргазбанк» оцінює докапіталізацію у 5 млрд.грн.

АБ "Укргазбанк" оцінює суму, необхідну для докапіталізації, у 5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова правління АБ "Укргазбанк" Анатолій БРЕЗВІН на прес-конференції сьогодні в Києві.

"Ми попросили (у Міністерства фінансів - УНІАН) 5 млрд. грн.", - сказав А.БРЕЗВІН.

Довідка УНІАН. 10 червня 2009 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків - "Укргазбанку" "Родовід Банку" і банку "Київ".

За результатами докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави Міністерство фінансів України є власником 87,72% акцій банку.

ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створено у 1993 році і на сьогодні входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 квітня 2010 року складали 14,171 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 9,819 млрд. грн., зобов'язання - 12,360 млрд. грн., статутний капітал - 5,7 млрд. грн., власний капітал - 1,812 млрд. грн.

"Укргазбанк" у I кварталі 2010 року отримав прибуток 2,364 млн. грн., у 2009 році - збиток 4,4 млрд. грн..